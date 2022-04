Después de que Fikret y Yilmaz se enfrenten por Müjgan, Yilmaz toma una decisión: renunciar a Kerem Ali para conseguir el divorcio y vivir su amor con Züleyha.

Tras el ataque que ha sufrido Behice, la tía de Müjgan recibe el alta y está de vuelta al rancho. Fekeli considera que lo mejor es que vuelva a vivir allí. Müjgan está feliz de que su tía vuelva a casa y se encuentre recuperada.

Demir llega a la mansión y le cuenta a Züleyha que la policía no tiene ninguna pista, no hay ningún sospechoso, no tienen nada. Demir le confiesa a Züleyha que tiene una idea, está dispuesto a todo por encontrar al asesino de su madre.

Demir tiene una idea que, sin quererlo, despertará los celos en Yilmaz. El joven, que a penas puede permanecer junto a su esposa, siente a Züleyha muy cerca de Demir tras la muerte de Hünkar.

El joven acusará a Züleyha de engañarle con Demir, unas palabras que ofenden a la joven… la tensión es máxima entre ellos. ¿Tan cerca están Demir y Züleyha para que Yilmaz sienta que ya no la quiere?

