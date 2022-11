En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Lütfiye presiona a Fikret para que se case con Betül... ¡Pero él no la ama!

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto una nueva pelea entre Fikret y Mehmet. Pero esta vez, Züleyha la ha presenciado también. ¡Madre mía! La joven se ha enfadado mucho con su cuñad y ha terminado por echarle de allí. ¿Por qué andan todo el día como niños pequeños? ¡Züleyha cree que la culpa es de Fikret!

Sin embargo, la joven ha intentado calmar los ánimos de los dos, y tras hablar con Fikret, se ha decidido a tener una conversación con Mehmet. El joven afirma que Fikret está enamorado de ella... ¡Pero Züleyha no lo cree! La joven le ha pedido que no se ponga celoso, y él no se lo ha tomado nada bien. Se ha sentido como si ella solo defendiera a Fekeli... ¡Y se ha ido enfadado! ¡Madre mía! ¿Qué pasará ahora? ¿Lo arreglarán?

En el próximo capítulo de ' Tierra Amarga ' veremos como Lütfiye intenta que Fikret entre en razón y le pida matrimonio a Betül. ¡El joven ha acabado con su honra! Sin embargo, Fikret, harto del tema, le confesará que no está enamorado de ella y por ello no se quiere casar. ¡Lütfiye entrará en cólera! La mujer le ha regañado mucho ya que es una decepción para los Fekeli. ¿Entrará Fikret en razón?

