Avance semanal de 'Tierra Amarga': Hakan, en shock al descubrir que Demir y su hermana tuvieron una relación

Esta semana en 'Tierra Amarga' nos hemos enfrentado a muchas emociones...Züleyha, Lütfiye y Fikret comenzaban la semana recibiendo la dura noticia de la muerte de Fekeli. ¡Fue un palo muy duro para ellos! Estaban destrozados.

Çukurova se ha despedido de Ali Rahmet Fekeli. Toda la familia y Züleyha están pasando por un momento muy duro a causa de su muerte. ¿Qué van a hacer ahora? El funeral ha sido muy emotivo, aunque todos se han quedado sorprendidos al ver que han asistido también Abdülkadir y Hakan. Ha sido muy difícil para todos despedirse de Fekeli, el hombre más bueno de la ciudad.

Züleyha está cansada de que Fikret esté tan atento a ella. La joven no necesita tanta protección y, aunque la tía del joven ya se ha dado cuenta y ha intentado hacérselo ver, él no se da cuenta. La mujer de Demir ha estallado contra Fikret, ¡quiere que la deje tranquila y no se entrometa en sus asuntos! Pero el joven no se fía nada de Hakan… ¿Hará caso finalmente a la joven? ¿O se seguirá enfrentando a ella?

Dos mujeres muy misteriosas han llegado a Çukurova para chantajear a Züleyha. Ambas forman parte del pasado de Demir y están en la ciudad con no muy buenas intenciones. Selma, la hija, sabe que el joven Yaman ha escapado de la cárcel y está desaparecido. ¡Sus planes han tenido que cambiar! ¿Qué pretenden hacer?

Por otro lado, la química entre Fikret y Betül ha terminado por explotar y se han fundido en un romántico beso... ¿Será el comienzo de algo más?

Se descubre la verdad sobre la hermana de Hakan

En los próximos capítulos, veremos cómo saldrá a la luz la verdad sobre el estado de la hermana de Hakan. La joven tuvo una relación en el pasado con Demir, y al terminar, la muchacha trató de quitarse la vida y por ello terminó parapléjica. ¡Madre mía!

Hakan no sabía todo esto y ha sido Züleyha la encargada de contárselo... ¡El joven se lo tomará muy mal! ¿Hará algo contra Demir?

Betül se la jugará a Herkan

Betül continúa con sus ambiciosos planes de quedarse con toda la empresa Yaman. Para ello sigue en marcha su misión: manipular a Herkan. La semana que viene todo saltará a la luz y el joven se verá envuelto en un escándalo de desvío de fondos de la empresa... ¡Por culpa de Betül! ¿Qué pasará?

