Avance semanal de 'Tierra Amarga': Un duro golpe azota la vida de Fikret para siempre

Esta semana hemos vivido muchas emociones en 'Tierra Amarga', pero, sobre todo, muchos secretos han salido a la luz. ¡Y las nuevas relaciones están comenzando a forjarse de lo lindo! Presentaciones en sociedad, desencuentros, nuevas amistades y muchas cosas más son las que hemos visto esta semana.

Por un lado, Abdülkadir y Betül están muy unidos. El socio de Hakan tiene mucho interés en que la joven negocie con él y, aunque ella también quiere, se ve atada de pies y manos por la presencia de Züleyha y Herkan en la empresa. Sin embargo, juntos han trazado un plan por el que la mujer de Demir estará dispuesta a firmar un contrato con Abdülkadir y con el que, además, conseguirán tener al trabajador de confianza del joven Yaman de su lado. ¿Funcionará?

Además, Fikret, tras irse a Siria a buscar a Demir, que sigue desparecido, ha recibido malas noticias. El paquete que llegó desde este país no es del joven Yaman. ¡Alguien les ha engañado! El contacto de confianza del sobrino de Fekeli ha buscado a Demir por todos lados, pero no está en Siria. Y ha podido confirmar el engaño al ver el sello del paquete, que está retirado y no sirve para correos. ¿Quién ha podido hacer algo así? ¿Dónde se encontrará Demir?

Pero sin ninguna duda, la sorpresa de la semana ha sido el descubrimiento que ha hecho Ali Rahmet. El hombre se enteró de que Mehmet Kara vivía en el extranjero y decidió investigar qué era lo que pasaba con el nuevo accionista de la empresa Yaman... Y descubrió que era un impostor, realmente era Hakan Gümüşoğlu, el hermano del hombre al que él le quitó la vida en un accidente. ¡Y el enemigo en de los Yaman y los Fekeli!

Tras enterarse de esto, Fekeli se enfrentó con su socio Abdülkadir, y mientras volvía a casa, alguien le pinchó con una jeringuilla y cayó desplomado al suelo...¡Parece que le han intentado asesinar! Y han sido los hombres de Abdülkadir... ¿Será este el final de Fekeli?

La muerte de Fekeli azota a Çukurova

La semana que viene presenciaremos uno de los momentos más duros que hemos visto hasta ahora. Ali Rahmet Fekeli ha muerto, y fingen que ha sido un ataque al corazón. ¡Nadie sabe que han sido los hombres de Abdülkadir los que le han quitado la vida! Poco a poco todas las personas de Çukurova se van enterando, y la noticia cae como un jarro de agua fría en la mansión Yaman. ¿Qué van a hacer ahora? Especialmente afectados veremos a Fikret y Lütfiye, quienes van a pasar los peores momentos de su vida. Dos almas rotas que tardarán en recuperarse.

Lütfiye y Fikret en el capítulo '107' de 'Tierra Amarga'.

Betül, el nuevo apoyo de Fikret

La hija de Sermin también se va a ver afectada por la muerte de Fekeli. Ella se convertirá en el mayor apoyo de Fikret tras la muerte de su amado tío, y tratará por todos los medios de consolarle. ¿Será el inicio de algo más? ¿Será su confidente?

Fikret y Betül en el capítulo '107' de 'Tierra Amarga'.

