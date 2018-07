Julia confiesa sus miedos: “No quiero volver a separarme de Andrés”

Capítulo 7 ‘El desquite’

Andrés quiere volver al frente y Julia no consigue hacerse a la idea. La enfermera confiesa sus miedos a Pilar y Magdalena: “Traté de aceptar que Andrés había muerto cuando llegué, pensé que mi vida podía ser distinta, incluso con otra persona. No quiero que me vuelva a pasar cuando Andrés se vaya”