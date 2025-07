Tasio y Carmen advierten a Raúl: “Como hagas sufrir a Claudia te vas a encontrar con nosotros”

Raúl ha confesado que sigue dándole vueltas al momento en que rechazó a Claudia: “Que sabes que acabo de salir de una relación muy complicada y bueno creo que no estoy preparado ahora”, ha recordado con frustración.

Esta indecisión no ha pasado desapercibida por sus amigos Carmen y Tasio, quienes han intervenido sin rodeos. “Si no te gusta claudia, no le hagas ilusiones”, ha soltado Tasio con firmeza. Carmen ha sido más contundente aún: “Aquí somos todos adultos y no está la cosa para ir con este tira y afloja”

Raúl, algo superado, ha admitido que cuando llegó a la colonia se llevaron “más que bien”. Pero sus dudas están empezando a tener consecuencias. Carmen lo ha dejado claro: “Claudia ha sufrido ya mucho y se merece ser feliz”

¿Será Raúl quien finalmente le devuelva la felicidad que merece?