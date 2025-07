Suna ignora el dolor y pisa fuerte: deja claro a Nükhet que nadie va a decidir por ella

Kazim, Hattuç, Esme, Ifakat, Kaya y Nükhet esperaban a Suna con todos los papeles preparados para ir al registro. Solo faltaba que le diera a su padre el documento de identidad.

Nükhet pensaba que no se presentaría. Estaba convencida de que, después de lo que escuchó, cancelaría la boda y no daría la cara. Pero Suna ha aparecido como si nada hubiera pasado.

Y justo entonces, la hija de Halis ha soltado su primer dardo: “Suna no parece muy contenta con esta situación, Kazım”. La respuesta de Suna ha sido elegante. La ha mirado a los ojos y le ha dado su documento de identidad a su padre. Luego, le ha dicho: “¿Quieres venir con nosotros, querida suegra?”.

Nadie ha entendido lo que pasaba excepto Nükhet. Kazim, sin sospechar nada, ha ido contra ella: “Es Nükhet la que parece no estar nada satisfecha con esta situación”.

Suna sabe que Kaya no la quiere, pero también sabe que ya no va a dejar que nadie decida por ella. No ha venido a llorar, sino a ocupar su lugar. Está rota por dentro, pero más fuerte que nunca.