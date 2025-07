¡Beso fugaz entre Begoña y Gabriel! Pero la enfermera se arrepiente al instante

El insomnio los ha juntado en la cocina, como por azar. Begoña preparaba una infusión cunado Gabriel ha aparecido buscando lo mismo. Entre sorbos y confesiones, las risas han aflojado las tensiones. “Me acordaba del día que nos conocimos “, ha dicho el entre carcajadas. “Que no hombre no, como voy a pensar eso. Al revés, me dio muy buena impresión”, ha respondido ella, riendo.

El ambiente se ha vuelto íntimo. Gabriel, sin pensarlo demasiado, se ha acercado y la ha besado. Por un momento, Begoña ha parecido dejarse llevar. Pero tras ese segundo tibio, se ha apartado con suavidad. “Gabriel, ¿Qué haces? Yo no soy como esas chicas con las que flirteas”, ha dicho sin enfadarse, pero sin dejar lugar a dudas.

Gabriel ha intentado explicarse y ha vuelto a acercarse, pero ella ya se había alejado. “Es mejor que me vaya a dormir”, ha concluido. Y lo ha dejado solo... ¿se estará yendo al traste el plan de Gabriel para seducir a Begoña?