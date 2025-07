Cristina se sincera con don Pedro: “Me siento una marioneta en un drama que no es mío”

Cristina no ha gritado, pero su voz ha sido firme cuando hablaba con su tío Pedro: “Me abandonó cuando era un bebé ¿Qué más quiere que piense?”, le ha dicho, refiriéndose a Irene. A la joven no le ha bastado con las buenas intenciones, para ella, todo ha sido un montaje.

Don Pedro ha tratado de apaciguarla. Le ha hablado como director, pero también como tío: “No podemos recuperar el tiempo perdido, pero sí aprovechar el que tenemos”.

Cristina no se ha dejado convencer. “Sinceramente, me siento una marioneta en una guerra que no va conmigo”, ha soltado antes de levantarse.

El ha querido detenerla, y le ha dicho que se sentía orgulloso, que la veía como una pieza clave. Pero ella ya ha tomado una decisión. ¿Cuál será su decisión?