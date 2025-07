¡Furia en el dispensario! Don Pedro estalla contra Gabriel tras el juicio del trabajador

Don Pedro no ha disimulado el enfado que tenía con Gabriel por ayudar al trabajador que agredió a Begoña.

Ha entrado en el dispensario con paso decidido y ha ido directo al grano: “¿Bien para quién ha ido ese juicio?”, ha preguntado con ironía. “Tengo un conocido en el juzgado y me ha llamado muy sorprendido diciendo lo amable y benevolente que ha sido el abogado de la empresa”

Gabriel no se ha hecho pequeño. Ha respondido que había hecho lo mejor para todos, que buscar un castigo ejemplar no habría ayudado. Pero don Pedro no ha querido escuchar sus explicaciones. “Lo que es bueno para la empresa lo decido yo”, le ha cortado.

La tensión ha escalado hasta que ha soltado la frase que lo ha dicho todo. “Para no haberle conocido hace unos días, te comportas igual que Damián. Siempre dispuesto a lo que sea para ayudar a la familia”.

¿Quedará el asunto zanjado o tomará don Pedro cartas en el asunto?