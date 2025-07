Uras se planta ante Efsun por criticar a Bahar y la pone en su sitio: "No permito que hables así de mi madre"

Uras se ha cansado de escuchar cómo Efsun, la madre de Seren, no dejaba de lanzar indirectas contra Bahar, hasta que no ha podido más. “Yo no escogí a mi madre, pero no la pondría al nivel de ninguna otra persona. Para mí, ella está en otro nivel. No la veo como una perdedora en absoluto. Es la mujer más fuerte que conozco”, le ha soltado.

Con cada palabra, Uras se ha plantado con más fuerza: “Y no elegí a Seren porque me pareciera lo opuesto. Las dos tienen una energía similar”.

Efsun, incómoda, ha tratado de suavizar la situación. “Cariño, no hace falta que la defiendas delante de mí”, ha dicho. Pero Uras no ha dado ni un paso atrás. “Estoy orgulloso de ser su hijo. Ypase lo que pase, siempre la voy a apoyar”, ha afirmado.

En ese momento, Efsun ha intentado desviar el tema, asegurando que no quería hablar mal de Bahar y que solo intentaba hacerle ver algo a Seren. Pero no ha podido evitar dejar caer que Bahar no es tan perfecta como la pintan.

Uras no lo ha tolerado. Le ha dejado claro que no va a permitir que se critique a su madre, ni mucho menos delante de él. El ambiente se ha tensado. Por primera vez, Efsun se ha quedado sin palabras. Ha entendido que Uras está dispuesto a defender a Bahar cueste lo que cueste. Y que nada, ni nadie, va a hacerle cambiar de opinión.