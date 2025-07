¡Por los pelos! Timur abre la puerta y casi descubre que toda su vida ha sido una mentira

La tensión ha estallado en la mansión. Nevra ha subido a la habitación de Leyla para pedirle explicaciones. Acaba de descubrir que le ha contado a Bahar toda la verdad sobre el pasado.

Leyla ha hablado desde el corazón. Dice que lleva toda la vida callando. “¿Crees que no ha sido duro observar a mi hijo desde la distancia?”, ha dicho. Desde que nació, ha tenido que fingir que era solo su tía.

Nevra le ha recordado que fue ella quien lo crió y que ha estado siempre a su lado. Pero Leyla no quiere seguir en la sombra. “Solo quiero abrazarlo una vez”, ha confesado. Pero Nevra le ha suplicado que no lo haga. Si la verdad sale a la luz, todo cambiará. Y le ha pedido que convenza también a Bahar para que no diga nada.

Timur las ha oído discutir. Por un momento, todo ha estado a punto de derrumbarse. Si entra un segundo antes, lo habría descubierto todo. Nevra ha reaccionado rápido. Le ha dicho que hablaban del divorcio con Bahar y Timur se ha quedado desconcertado, pero ha creído la versión.