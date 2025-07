“Di que es tu novio y punto”: Leyla anima a Gülçiçek a dejar de esconder su amor por Reha

La amistad entre Gülçiçek y el doctor Reha está a punto de convertirse en algo más. Los dos habían quedado para verse fuera del hospital, pero hubo un cambio de planes cuando Leyla la invitó a tomar un café el mismo día.

“Qué mala suerte, nunca podemos vernos a solas”, ha lamentado el doctor. Aun así, han compartido un breve momento de complicidad antes de despedirse. “Al menos la he visto”, ha dicho Reha con una sonrisa. Gülçiçek no ha podido evitarlo: se ha sonrojado.

Justo en ese momento, Leyla ha entrado en la cafetería y los ha pillado en pleno coqueteo. Gülçiçek, incómoda, ha intentado disimular: “Me he encontrado al doctor por casualidad…”.

Pero la madre biológica de Timur no se deja engañar fácilmente. Tan pronto como Reha ha salido, Leyla la ha mirado con seriedad: “No es propio de ti mentir tan descaradamente”.

Gülçiçek ha negado que sienta algo por él, pero Leyla no se lo ha creído ni un segundo. “No estás en edad de dar explicaciones. Estás sola desde hace mucho tiempo, y ahora has encontrado al hombre perfecto… ¡disfrútalo!”, le ha dicho.

Por fin, harta de esconderse, Gülçiçek ha confesado: “Sigo sin asimilar lo que me está pasando con ese hombre… es como si tuviera 20 años”.

Su desahogo ha sido un alivio para ambas. Después de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, saben que no hay tiempo que perder.