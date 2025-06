Bahar entra sin permiso en casa de Rengin y lo que ve no tiene vuelta atrás: esta noche, en Renacer

Rengin abre la puerta y se queda helada. No esperaba ver a Bahar ahí. Está un poco borracha, arrastra las palabras y no consigue mantener la compostura. Bahar, que no se le escapa una, lo nota al instante. Pero lo más extraño no es eso.

En el suelo hay flores, cuadros y objetos tirados. Algo ha pasado, y no parece algo bueno. Cuando Bahar pregunta por Umay, Rengin asegura que está en la academia estudiando con Parla. Pero Bahar siente que está mintiendo.

Rengin insiste en que está sola. Pero su actitud es nerviosa, evasiva, y la casa parece haber hablado antes que ella. Sin pensarlo dos veces, Bahar entra sin pedir permiso. Y lo que encuentra dentro… lo cambia todo. La casa está patas arriba. “¿Ha habido una pelea?”, le pregunta, intentando saber la verdad.

Esta noche a las 22:50h… no te pierdas un capítulo donde las mentiras se tropiezan con la verdad. Y Bahar está más cerca que nunca de descubrirla.