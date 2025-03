Daniela le pide a Amanda que no falte a su boda

Daniela es un torbellino de aire fresco en la vida de Amanda y ella las cosas las hace a su manera. ¿Llamar por teléfono? ¿Para qué? Cuando siempre puedes colarte en casa de tu hermana.

Pero la ocasión lo merecía, tenían un tema muy importante del que hablar. Y no, no es su visita a su antiguo despacho, que también. Pero Daniela quiere pedirle por favor que no falte a su boda.

¿Cederá Amanda y complacerá a su hermana? Dale al play para descubrirlo o disfruta del primer capítulo de Perdiendo el juicio en atresplayer.