Barbie deja de lado su orgullo y se declara a Bosco en el octavo capítulo de Perdiendo el juicio

Bosco todavía no se ha recuperado del varapalo de ver a Barbie con otra persona y nosotros honestamente tampoco. El golpe fue duro por partida doble, no solo por verla con alguien más, si no porque todo esto pasó justo cuando él estaba decidido a confesarle sus sentimientos.

Una situación difícil de digerir, tanto que le ha hecho incluso plantearse irse de Castro y Ocho abogados. Después de un día complicado en la oficina Bosco estaba decidido a recoger sus cosas para no volver. Lo quería hacer de noche, para pasar desapercibido y no dar explicaciones pero le sorprendió Barbie.

Por supuesto la abogada más guerrera del despacho de Gabriel no dudó en reprocharle a su compañero si le parecía “bonito” lo que estaba haciendo. “Irse a la francesa” por la puerta de atrás y sin decir nada. Bosco le confesó que lo hacía de esa manera porque según él “no tenía de quién despedirse”, Amanda no le iba a dar dos besos y Gabriel no se sabe ni su nombre, o que Rafa ni levantaría la vista. Pero de Barbie… de Barbie no dijo nada.

Así que ella aprovechó la oportunidad para decir todo lo que le tenía que decir y regalarnos un momentazo mágico.

