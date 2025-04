Así ha sido el rodaje de Perdiendo El Juicio en palabras de sus protagonistas

En ningún rodaje faltan anécdotas divertidas… ¡Y otras que no lo son tanto! Los actores de Perdiendo el Juicio, la serie original de atresplayer, han querido explicarnos cómo han vivido esos momentos.

Carol Rovira, que interpreta a Daniela Torres en la serie, comenta con humor cómo tuvo que “tirarse al vacío ya el primer día”.

“Me acuerdo que, el primer día de rodaje, yo venía de vacaciones” y, al grabar una de las escenas más complejas de su personaje, recuerda que “era como mucha información como actriz”, así como las palabras del director: “Carol, tranquila, he pedido unas cuantas horas para esta escena, sé que es difícil y sé que es el primer día”.

En este sentido, Rovira asegura que, “a medida que vas rodando, pues bueno, también vas encontrando cosas del personaje”.

El paso de María León por Perdiendo el Juicio tampoco tiene desperdicio alguno. Y es que la actriz, que da vida a Carlota, la detective estrella del bufete de Gabriel Ochoa, explica que su personaje “pasa mucho tiempo acompañada de su hijo, Federico”.

María comenta entre risas que “Federico es un trasto de verdad”. Refiriéndose a una anécdota concreta, explica que hubo un momento en el que el pequeño “se le puso a llorar”. “No me lo puedo creer, que me he cargado al niño”, ironiza la actriz.

En pocas palabras, León explica que “ha sido muy divertido” y que a ella “no le ha incordiado”.

Por su parte, Míquel Fernández, quien se mete en la piel de César Torres en Perdiendo el Juicio, tampoco se libra de una divertida anécdota del rodaje.

“Me acuerdo de una cosa que me pasó con el coche, mi personaje lleva un Masserati”. El actor explica que, una vez montado el set de la cámara y mientras él seguía al equipo de grabación, “en una de esas, ellos pasaron y se pusieron dos coches delante mío y los perdí”.

Disfruta de todas las anécdotas y no te pierdas el quinto capítulo de la serie, ya disponible en atresplayer.