MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2: 'LA MALDICIÓN DEL VENDEDOR DE TOALLAS'

Francisco visitó junto a su cuñado a Da Silva para comprar los cerdos portugueses. Alfonso no estaba muy convencido de hacerlo ya que aseguraba que los cerdos tenían "un aspecto lamentable" y no entendió haber recorrido tantos kilómetros para eso, pero lo que no sabía es que Francisco se estaba embarcando en un negocio sucio del que sacaría mucho provecho.