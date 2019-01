MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1: 'EL SECRETO DEL AVESTRUZ'

Almudena, borracha, le cuenta a Alfonso que Francisco no va a volver más: "Le he echado de casa", y se insinúa a su cuñado. En ese momento, Francisco les pilla 'in fraganti' y cree que están juntos: "Veo que no has tardado mucho en sustituirme". Los tres se envuelven en una pelea con un final atroz e imposible de cambiar.