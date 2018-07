CAPÍTULO 7 'MAR DE PLÁSTICO'

Lolo acude a comisaría tras enterarse de que Sol no es virgen. Allí, se encuentra con Salva, al que acusa de haberse acostado con su prima pequeña. Tras este malentendido, Sol termina confesando que no es verdad lo que le dijo a su tía, que ella sigue siendo virgen y que Salva no tiene nada que ver con todo esto.