Héctor pilla a Nacho robando unas botas

Héctor y Marta no pasan por su mejor momento. En una de sus patrullas habituales por Campoamargo, el sargento pilla a Nacho in fraganti en mitad de un robo. Cuando Héctor le detiene, el niño no muestra señal alguna de arrepentimiento, por lo que decide llevárselo arrestado a los calabozos del cuartel de la Guardia Civil como escarmiento.

