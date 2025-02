“Recrearon la habitación de una forma impresionante”: Mara Guil destaca el trabajo del equipo de Dirección de Arte en Honor

Uno de los personajes que mejor comprende a Vicente Aguilar en Honor es su mujer, Catalina. Los dos lo han pasado muy mal por la muerte de su hijo Hugo, aunque cada uno ha tenido una forma diferente de afrontar el duelo.

Mara Guil es la encargada de interpretar a Catalina en Honor. La actriz ha resaltado que le encanta que hayan decidido llevar esta historia a un lugar concreto “porque las hace más personales y llega a más gente”.

La actriz ha querido destacar de Honor el gran trabajo que ha hecho Dirección de Arte: “Recuerdo una escena en la que tenía que entrar en la habitación de mi hijo y tal y como estaba todo puesto no me hizo falta hacer mucho porque me salió todo.

Además, Mara Guil ha animado a los espectadores a no perderse los últimos capítulos de la serie porque el desenlace va a sorprender y cada detalle será importante. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos ha contado!