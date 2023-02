En el último capítulo de ‘Hermanos’: Por fin la suerte sonríe a los Eren...¡Emel sale ilesa del accidente!

La semana pasada despedimos ‘Hermanos’ con gran preocupación por el accidente de Emel. En este último capítulo, pudimos descubrir cómo evolucionó la pequeña, además de cómo reaccionaron sus hermanos. También vivimos momentos emotivos, desconfianzas y… ¡una proposición! ¡Vamos a repasarlo!

El disparo que recibió Emel en la casa que Asiye limpiaba dejó a sus hermanos muy preocupados. El dueño de la casa, responsable del accidente, y su mujer los acompañaron al hospital muy asustados por el estado de salud de la pequeña. ¡Se sentían fatal por la terrible confusión que habían tenido! Pero a Ömer de poco le sirvieron las caras de arrepentimiento. ¡Él solo pensaba en que podía perder a su hermana! Su desesperación llegó a tal punto que agarró al dueño de la casa y lo amenazó: “Si le pasa algo a mi hermana, te mataré con mis propias manos”.

Por su parte, Harika aprovechó la buena relación que Suzan tiene con su jefe para invitarlo a su casa y hacerle una proposición… ¡Quería que su madre y ella lo acompañasen a uno de sus viajes a Italia! Suzan se quedó de piedra ante la descarada petición de su hija, pero Resul le respondió que él estaría encantado de que fuesen con él. Cuando se fue de su casa, la madre de Harika le reprochó su comportamiento y le preguntó que qué pretendía. Ella fue muy clara. ¡Quería que su madre iniciase una relación con su jefe! ¿Conseguirá hacer de celestina entre Suzan y Resul?

Después de la angustia vivida en el hospital, los hermanos Eren recibieron la mejor de las noticias: ¡Emel estaba fuera de peligro! La pequeña tuvo suerte y la bala apenas le rozó el brazo. Los dueños de la casa en la que ocurrió el accidente también acompañaron a Ömer y Asiye a ver a Emel. Se disculparon con ella y le ofrecieron su ayuda para lo que necesitase. ¡Todos se alegraron mucho de que todo se hubiese quedado en un gran susto!

El momento más romántico del capítulo lo protagonizó una de las parejas que más quebraderos de cabeza nos da. Después de que Berk intentase volver con ella, Aybike reflexionó y se dió cuenta de que no podía dejar a un lado sus sentimientos. En el colegio, se acercó a Berk y le dijo… ¡que quería que hiciesen las paces! Eso sí, con condiciones. Aunque él no quiso ni escucharlas, no podía parar de sonreír por la nueva oportunidad que se estaban dando. ¡Por favor, que sea la reconciliación definitiva!

La que no pasó por un buen trago fue Cemile. Ömer llevaba días raro con ella, y en el fondo sabía que era por su relación con Tolga. Después de que el mayor de los Eren le advirtió que tuviese cuidado con él en la cafetería del colegio, la joven decidió hablar seriamente con su novio. Le preguntó claramente si se había peleado con Ömer y Tolga, como de costumbre, lo negó y le dio la vuelta al asunto. ¡Quiso hacer ver a Cemile que sus amigos intentan separarles! ¿Hasta cuando se creerá la joven sus mentiras?

Por otro lado, Orhan tuvo un pequeño percance al ayudar a una señora a llevar las bolsas de la compra del supermercado a su casa. Antes de volver al trabajo decidió sentarse en la esquina de una calle. ¡Estaba muy cansado y no pudo parar antes! Justo en eso momento, Aybike pasó con el coche por delante y vio como una señora le echó una moneda a Orhan en el pañuelo que se le había caído al suelo. ¡Lo confundió con un mendigo! ¡Menudo susto se llevó Aybike!

