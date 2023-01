¡Emel, gravemente herida tras recibir un disparo!: ¿Se pondrá bien?

La situación económica de los hermanos Eren continúa siendo delicada. Por eso mismo, Asiye sigue trabajando limpiando casas en los ratos en los que no va al colegio. En esta ocasión y como otras veces, se había llevado a su hermana Emel, para que la pequeña no se quedase sola. Como se hizo de noche y las jóvenes no querían volver solas a casa, Asiye llamó a Ömer.

Emel llevaba tiempo con un resfriado y no se encontraba muy bien por lo que se quedó dormida en el sofá de la mansión. Cuando Ömer llegó y vio que su hermana pequeña estaba dormida, decidió no despertarla y quedarse un rato más allí. Además, la mujer que contrató a la joven le dijo que pasaría el fin de semana fuera con su marido.

Los tres hermanos se han acomodado en el salón de la enorme casa cuando de repente escucharon… ¡que alguien estaba entrando a la mansión! “¿Será un ladrón?” se preguntaba Ömer. Se suponía que los dueños se habían ido de la ciudad, pero en realidad no lo habían hecho.

Cuando el matrimonio entró a su casa y se encontró con Ömer se pusieron muy nerviosos y pensaron que era un ladrón. El dueño de la casa sacó de su bolsillo… ¡una pistola! “No te muevas”, dijo al mayor de los Eren.

Pero Ömer no se pudo detener y se abalanzó sobre el hombre. En pleno forcejeo, la pistola del dueño de la casa de disparó y la bala fue dirigida a… ¡Emel! La pequeña dormía plácidamente en el sofá y se había despertado con el jaleo. ¡Ahora está inconsciente y gravemente herida! ¿Podrán salvarle la vida?