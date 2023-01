Tolga miente a Cemile para manipularla a su antojo. "Deberías replantearte tu relación con esa gente a la que llamas amigos"

El comportamiento de Tolga cuando no está Cemile presente no tiene nada que ver a cuando sí lo está. Hacía varios días que había amenazado a un amigo de la joven por notar complicidad entre ellos. ¡Le dijo que no se acercase a ella cuando él no estuviese!

Cuando se enteró de que no le había hecho caso, no dudó en acorralar al amigo de Cemile en un callejón y repetir sus amenazas. Esta vez no solo le advirtió que no se acercase a su novia, si no que… ¡le asestó un puñetazo! Tolga está fuera de sus casillas. ¡Este comportamiento no nos gusta nada!

A pesar de que Tolga advirtió al amigo de Cemile que no contase nada a nadie, sí lo hizo. Cemile lo llamó para recriminarle lo había hecho, pero él… ¡lo negó por completo! “No entiendo qué problema tienen tus amigos conmigo”, intentó justificarse Tolga tratando de hacer creer a Cemile que se rodea de malas compañías.

Aunque al principio Cemile estaba convencida de que le había contado su amigo era verdad, las mentiras de Tolga han conseguido hacer dudar a la joven. ¿Cuánto tiempo más podrá tenerla engañada Tolga?