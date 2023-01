Berk y Aybike vuelven a estar juntos: "No quiero que rompamos"

Después de escuchar lo que la madre de su novio decía sobre ella y su familia, Aybike decidió romper con Berk. Se inventó que ya no le gustaba para que el joven no intentase volver con ella.

Pero la conversación entre la hija de Sengül y su prima Asiye sobre el amor, hizo que Aybike recordase lo feliz que era en su relación y lo bien que se sentía al lado de Berk.

Tras muchos intentos de acercamiento por parte de Berk en busca de la reconciliación, Aybike se mostró receptiva y le confesó: “Cuando no me llamas cariño me pongo triste”. En ese momento, los ojos de él se iluminaron y respondió: “Te llamaré cariño todos los días mil veces”. ¡Menuda declaración de amor que hemos vivido!

La pareja decidió darse una nueva oportunidad a pesar de que sus familias no apoyan su relación. Los dos sienten que se necesitan el uno al otro y están dispuestos a todo por seguir juntos. ¿Cómo reaccionarán sus familias cuando se enteren de la reconciliación?