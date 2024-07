En el último capítulo de Hermanos: Una nueva muerte sacude al entorno de los Eren, ¡Suzan pierde la vida trágicamente!

En el último capitulo de Hermanos hemos vivido momentos muy duros por la pérdida de Suzan. Después de sufrir la muerte de Sengül no nos esperábamos, en tan poco tiempo volver a vivir este escenario. Desde luego, la familia de los Eren no están viviendo su mejor momento.

Antes de esta trágica desgracia Suzan había descubierto que Şevval había contratado como asistenta a la mujer de Sado. La madre de Ömer se dirige a casa de la madre de Sarp para confirmarlo todo y volver a recuperar el video que demuestra la culpabilidad de Şevval en el accidente donde murió su marido.

Las dos entran en un fuerte forcejeo y Suzan cae por las escaleras ¿Estará bien su bebe? ¿Admitirá Şevval ser culpable de la muerte de Ahmet?

No todo son malos momentos en la familia de los Eren, Asiye cada vez esta más cerca de Ayaz, y los dos se encuentran en un momento muy bonito de la relación. Tras haberla defendido del cliente que la empujó, la joven solo tiene palabras de agradecimiento hacia el. La forma de ser de Ayaz cada vez impresiona más Asiye y sus halagos hacen que ella se replante muchas cosas.

La policía llega en el peor momento cuando ambos están mirándose fijamente para informarles de que alguien les ha denunciado. ¿Habrá sido el joven tras el puñetazo de Ayaz?

Berk no para de preocuparse por la situación que esta viviendo su padre sin darse cuenta de que esta a punto de engañarle. Su hijo le entrega una gran cantidad de dinero para que su padre se quede con el Buffet y pueda empezar una nueva vida. En principio su padre le dice que se lo devolverá todo pero… ¿Será verdad o es otro de sus engaños?

Akif parece que se arrepiente de todo, pero en realidad es mentira. Nebahat decide darle una segunda oportunidad y se dirige a donde el se encuentra mediante una app en la que aparecía su ubicación. En realidad, lo que estaba haciendo Akif allí era… ¡Cenar con Süreyya!

En cuanto el exmarido de Suzan ve entrar por la puerta a Nebahat no sabe cómo reaccionar y no le cuenta nada. Cuando la conversación se pone tensa Akif intenta escaparse para ir al baño. La sorpresa ha sido cuando su mujer lo descubre con Süreyya y decide no volver nunca más con él.

Ömer no se encuentra nada bien y se pone enfermo del esfuerzo que está haciendo en dos trabajos porque su familia no se encuentra en un buen momento económico. Mientras Orhan se pasa las noches en la calle emborrachándose y su madre se lo echa en cara.

Asiye le da todo su apoyo a su tio, mientras que Aibike y Oğulcan complentan el puzzle que dejo Sengül con una imagen de su familia. Los Eren están más unidos que nunca a pesar de todas las desgracias.

Entre tanta alegría no nos esperábamos esta desgracia, Süreyya arrolla a Suzan fortuitamente. La mujer de Sado se arrepiente de haberle vendido el video a Suzan donde aparece toda la verdad e intenta que se lo devuelva. La madre de Ömer se niega y empiezan a forcejear hasta que ella consigue salir corriendo.

Akif y Süreyya iban en el coche algo distraídos mientras ligaban cuando de repente Suzan sale de entre los arboles a la carretera y el coche la golpea fuertemente. Intentan comprobar si sigue viva y se dan cuenta de que no tiene pulso, ¡Suzan está muerta!

Akif no podrá perdonarse nunca haber sido en parte, culpable de este accidente. ¿Qué pasara cuando se entere Yaman de la muerte de la madre de su hijo? ¿Y Ömer? Lo sabremos todo muy pronto en el próximo capítulo de Hermanos ¡No te lo pierdas!