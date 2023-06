Suzan se la juega a Akif y lo deja en la calle: "Tú me vendiste para salvarte"

Akif ha recibido una de las peores noticias de su vida… ¡Se ha quedado sin nada! Ayla y Nebahat han investigado por su cuenta y han conseguido quitarle el poder que tenía sobre ellas en la empresa.

Ya no tiene dinero en sus tarjetas, ni coche, ni ningún tipo de poder en el que era su negocio. ¡Ahora es todo de su exmujer y de la madre de Berk! Su única esperanza es que Suzan lo reciba en casa y lo apoye… ¡Pero no se imagina que ella también está detrás de todo esto!

La madre de Ömer no está dispuesta a dejarle entrar en su hogar… ¡Ya no quiere seguir con él! “Nebahat me ha dado la casa con la condición de que viva yo sola en ella, así que no puedes pasar”, le explica ella.

Akif reza porque eso sea una broma y le suplica que le deje entrar. ¡Pero ella no parece dispuesta! “Tú me vendiste a mí para salvarte”, le recuerda Suzan. ¡Ojo por ojo! Por haber destrozado su familia, no piensa ayudarlo.

“Nadie se va de este mundo sin experimentar lo que les ha hecho a otros”, le recalca Suzan a Akif antes de que se vaya. Ella acabó en la calle un día por su culpa y ahora le tocaba a él. ¿Conseguirá salir adelante el padre de Doruk?