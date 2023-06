Aybike consuela a Berk al recordar a su padre el día de su cumpleaños: "Lo echo de menos"

La muerte de Resul afectó mucho a Berk, a pesar de que no tenían la relación más cercana del mundo. Su padre se pasaba la vida trabajando, pero era un buen hombre y para él, Berk era lo más importante del mundo.

Resul no tuvo suerte y sufrió un golpe mortal en su casa tras discutir con Nebahat y Akif, aunque ese detalle todavía no lo sabe nadie. A Berk, su pérdida le tomó por sorpresa y Aybike estuvo a su lado para apoyarlo.

Han pasado varios meses desde el fallecimiento de su padre, pero Berk sigue poniéndose triste cada vez que se acuerda de él. Esta vez, el inicio del curso ha coincidido con el que sería el cumpleaños de Resul y eso le hace estar cabizbajo.

Aybike trata de consolarlo y le dice que es normal que se sienta así. “No nos veíamos mucho, pero el hecho de saber que estaba en alguna parte me tranquilizaba”, le reconoce con tristeza. Berk… ¡queremos darte un abrazo!

“Me he dado cuenta de que lo hecho de menos y me he puesto triste”, confiesa el joven. ¡Pero Aybike piensa animarle el día y recordarle a Resul no le gustaría verlo así! ¿Descubrirá algún día lo que le ocurrió a su padre?