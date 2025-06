¡De vuelta! Nicole y Renata hacen las paces y la diva le confiesa su romance la pasada noche: “Un portugués de escándalo”

Nicole está arreglando todos los desastres que ha cometido los últimos años, y especialmente, las últimas semanas. Primero ha comenzado aprobando el matrimonio de Oliver y Eva, y ahora es el turno de arreglar las cosas con Renata.

La mujer se ha acercado a Nicole’s donde Renata se encontraba organizando la fiesta, y ha ido al grano: “He sido muy injusta contigo”. Renata no se lo ha pensado dos veces, y ha abrazado con fuerza a su mejor amiga: “A lo mejor yo también me he adelantado un poco”, ha admitido antes de abrazarse con fuerza.

La mujer ha notado a la diva de Marbella más contenta de lo habitual, y esta no ha podido ocultarla nada: “Con un portugués de escándalo”, ha confesado contándole lo sucedido la pasada noche.

Sin embargo, mientras iba avanzando la historia, la cara de Renata se tornaba cada vez con una expresión más rara… ¿a qué se deberá? ¿Tendrá algo que ver?