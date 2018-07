María Mouzas es Francisca Montenegro

Francisca Montenegro fue instruida de manera muy severa en los principios morales más estrictos, se acostumbró a ver cómo todos obedecían a los de su linaje, y esto forjó un fuerte carácter que no admite la posibilidad de no salirse con la suya. Si algo la caracteriza es su mano dura: no sabe lo que es la compasión. Rencorosa y vengativa, Francisca es de las que ni perdona ni olvida.

Ladina, maquiavélica y muy ambiciosa, se considera a sí misma una persona justa, aunque su concepto de la justicia sea más que discutible. Todo el mundo la respeta; muchos la temen; y unos cuantos la odian. Cruel y desalmada, prefiere alargar la agonía de sus enemigos que acabar con ellos de un modo contundente.

María Bouzas interpreta a Francisca Montenegro en El secreto de Puente Viejo.