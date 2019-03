AVANCE | CAPÍTULO 1.586

La desesperación invade a Camila al no saber cuál es el paradero de Belén. Sabe que no está en el internado que su amiga le contó descubriendo su gran mentira. La joven no se puede creer que su amiga Lucía le haya hecho todo lo que le ha pasado. En un arrebato de ira, Lucía arremete contra Camila dejándola desplomada en el suelo.