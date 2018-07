Ana Morgade es Montse

PERSONAJES

Montse Gil es la jefa de la inteligencia del 'Cuerpo de Élite'. No hay enemigo que no tenga fichado ni documento clasificado que no haya leído. Es la biblioteca de Alejandría en persona. Solo tiene un talón de Aquiles: Efe. Empezó siendo su secretaria y acabó cometiendo el mayor error de su vida: convertirse también en su amante. Ahora están al mismo nivel y piensa cobrarse todos sus desprecios e infidelidades, aunque para ello tenga que olvidarse de su profesionalidad y dejarse llevar por sus ganas de venganza.