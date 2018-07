Marta Hazas: "Bandolera ha sido un aprendizaje increíble"

Bandolera llega a su fin y hemos estado con su protagonista; Marta Hazas. La actriz nos ha concedido unos minutos en sus últimos días de rodaje.

"Los últimos capítulos están siendo una locura por muchos sentidos"

Marta Hazas está acelerada, y es que el rodaje de los últimos capítulos son a contrarreloj; "Llueve y los exteriores son complejos. Hay batallas finales y mucha acción". Últimos días intensos también por la triste despedida de todo lo que ha rodeado a la actriz durante dos años; " te vas despidiendo de la gente, de los sets, los platós..."

"Tengo la sensación de que esto no se acaba"

Marta Hazas no se siente triste, por el momento, ya que no siente que haya llegado al final porque los últimos días están siendo divertidos y se están viviendo con mucha intensidad; "cuando no tenga que hacer nada a las 6 de la mañana me daré cuenta".

"He aprendido y madurado mucho con bandolera"

Marta hace balance de su papel protagonista en la serie, para ella la experiencia ha sido un aprendizaje increíble "He crecido mucho como actriz, ahora me siento más práctica". Como actriz, dice, le ha ayudado a trabajar a unos ritmos de rodaje impresionantes. Como persona "me ha enseñado a trabajar en equipo", "he asumido esta responsabilidad que hasta ahora no habia tenido q hacerlo, algo que me ha hecho madurar como persona y actriz".