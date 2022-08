Sonia rectifica y pide perdón a Medina: “Tienes mucho talento y no he sabido verlo”

La relación de Sonia y Medina ha quedado completamente rota, pero la psicóloga se ha dado cuenta de que no ha estado a la altura. “No te apoyé cuando me dijiste que querías escribir y si lo hubiera hecho, me habría dado cuenta del talento que tienes”, ha lamentado.

Lo cierto es que, en un arrebato, Sonia contó en un programa de radio que el joven se escondía bajo la identidad de la doctora Chamorro y esto acabó con su carrera y también con el sueño compartido de comprar una casa para los dos.

Tras la charla con Pelayo, la psicóloga ha abierto los ojos. Ahora piensa que ha sido muy injusta con Medina y no debió haberse dejado llevar por sus impulsos.

Al encontrarlo en el mercado, Sonia se ha disculpado con él y, aunque Medina ha aceptado sus palabras, es tarde: ha perdido su trabajo, su vida y la mujer de su vida en tan solo una semana.

¿Está pensando Sonia en pedirle una nueva oportunidad a Medina? Ahora que la verdad ha salido a la luz y que su intención era buena, ¿están dispuestos a hacer las paces? De momento habrá que esperar para saberlo.