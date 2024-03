La última petición de Marisol a Manolín para que deje atrás el pasado y sea feliz

Manolín ha sido el único de los Gómez que no ha disfrutado del reencuentro. Al él le pesa más que a nadie la falta de Marisol y siente que su familia está incompleta sin ella. La echa mucho de menos y ha ido a llevar flores a su tumba.

Se ha disculpado por no haber venido a visitarla antes, pero es la primera vez que pisa España tras su marcha. Le ha contado que tiene mucho éxito en su trabajo, pero que todo tiene mucho menos valor si no puede compartirlo con ella: “No he vuelto a encontrar a nadie que me entienda como tú”.

Manolín se ha quedado en shock cuando, de repente, ha visto a Marisol a su lado. Le ha contado las novedades de la familia: Malena. “Me recuerda mucho a ti”, le ha dicho. Al igual que hacía ella, se preocupa mucho por todo el mundo.

La sonrisa de Manolín se ha hecho más pequeña desde la muerte de Marisol. El dolor y el vacío que ha sentido en el corazón desde aquel día es la razón de que no quiera tener hijos. Le ha confesado, entre lágrimas, que está aterrorizado solo con la posibilidad de un hijo suyo pase por lo mismo que su hermana.

Lo que más le gustaba a Marisol de su hermano era la alegría y la locura que le caracterizaba. Era lo que le hacía ser tan especial y no va a permitir que pierda su esencia. “No dejes de ser tú”, le ha pedido por última vez antes de desaparecer.

Aunque Marisol no ha vuelto, el peso de su recuerdo es menor. Manolín está dispuesto a ser feliz y volver a ser él, tal y cómo le ha pedido su hermana, su alma gemela.