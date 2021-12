Ismael sorprende a Penélope con su marido: “Me estoy volviendo loco”

Ismael y Penélope pasaron juntos una increíble noche de amor. Sin embargo, cuando parecía que las cosas iban viento en popa, Santiago, el marido de Penélope que siempre está fuera por trabajo, volvió a la Plaza de los Frutos para celebrar su aniversario con la maestra.

Penélope, que no se esperaba tal sorpresa, decidió dejar plantado a Ismael y alejarse de él para centrarse en su marido. Al menos, hasta que las aguas se calmasen…

Ismael, que está desesperado ante la falta de noticias de Penélope decide ir a verla a su casa. Con todo lo que ello conlleva.

La profesora, que no está nada contenta de tener su visita, le explica el porqué de su distanciamiento. Pero Ismael, lleno de rabia, no lo comprende y le pide que le revele lo sucedido a su marido. Ella se niega, no quiere hacerle daño. Por lo que Ismael le reprocha “¿Vas a hacer como si la otra noche no hubiera existido? ¿Qué pasa con mis sentimientos?”

¿Qué hará Penélope? ¿Le revelará a su marido su infidelidad?