¿Quieres pasar por un día de contar calorías? Ocho comidas ultraengordantes

El 6 de mayo es el Día Internacional de Saltarse la Dieta. No nos digas que esta idea no te emociona: una jornada entera, 24 horas, en las que entregarse a una orgía de grasas. No vale arrepentirse porque hoy hay coartada. En Cocinatis pensamos que, ya que vamos a hacerlo, hagámoslo a lo grande. Te 'recetamos' ocho comidas llenitas de calorías. Haz hueco.

Hamburguesa. Un básico en las listas de los platos más calóricos. Aunque la versión 'básica' puede rondar las 400 calorías si es doble podemos ponernos en 600-650. ¿Qué le añades salsas industriales? Recalculamos y nos vamos a casi 800. Con una loncha de queso, fácilmente podremos encontrarnos con 900 calorías. Sí, una barbaridad.

Pizza. El preparado de quesos que llevan, unido a bacon o carne de poca calidad, acaban aumentando el nivel de calorías hasta límites realmente alarmantes. 200 gramos de pizza incluyen unas 600 calorías, con lo que si nos vamos a 400, ya estaríamos hablando de 1.200. Eso, sin contar con las que llevan el borde relleno de queso o de cualquier otro ingrediente no precisamente 'light'...

Kebab. Unas 1.000 calorías. Eso es lo que contiene cada kebab, según un estudio realizado hace dos años en Reino Unido sobre las propiedades nutricionales de esta maravilla nacida para satisfacer nuestra hambre a altas horas de la madrugada. Pensemos en que la carne que lleva suele tener grasa, en las salsas que añadimos, y en el pan de pita en el que nos lo comemos. Ahí lo tienes.

Ensalada César. ¿Quién dice que las ensaladas son platos saludables? Depende. Fijémonos, por ejemeplo, en la ensalada César en la que conviven, además de la lechuga, dados de pollo rebozado y frito, bacon, curruscos de pan fritos.... Una salsa industrial, por sí sola, puede sumar hasta 200 calorías. El resto hace que la César roce las 800 calorías.

Cronut o similares. Toda la bollería industrial es una bomba calórica, debido al uso de grasas de origen vegetal, azúcares y harinas refinadas. La cuadratura del círculo llega cuando la pieza, además, va frita. Un ejemplo sería el cronut, que se pone en cerca de 700 calorías por pieza. Ojo, porque, además de este invento 'hipster', cualquier producto similar que encontremos en el súper será una locura calórica.

Pasta carbonara con nata. Como ya sabemos, la auténtica pasta carbonara no lleva nata, solo huevo, por lo que resulta más sano. Sin embargo, la versión que muchos hacen en casa resulta mucho más calórica, porque siempre acaba incluyendo un tetra brik de este derivado de la leche. Con el bacon por ahí haciendo de las suyas también, estaríamos hablando de 700 calorías por ración.

Patatas fritas. Un clásico 'gocher'. Y, ojo, porque ocurre con las que nos comemos en casa (aunque menos), con las que nos tomamos cuando salimos por ahí y, sobre todo, con las que vienen en bolsa. Una ración de 100 gramos de patatas de un fast food, por ejemplo, no bajan de 300 calorías. En el caso de las de bolsa, son unas 500 y hay que recordar que en cada bolsa vienen 130-150 gramos...

Palomitas con mantequilla. Vamos al cine y pedimos una ración de palomitas sin pararnos a pensar que, en el caso de las versiones XL, nos estamos echando para el cuerpo 1.200 calorías. Y eso pasa hablando de las normales. Si, además, las pedimos con caramelo, con salsas o con cualquier otra guarrería imaginable, estaremos subiendo por encima de esa cifra.