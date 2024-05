Joana Sanz felicita a Dani Alves con una curiosa foto del futbolista en albornoz y un polémico mensaje: "Un año de maduración"

Cuando nadie lo esperaba, Joana Sanz ha reaparecido en su cuenta de Instagram con una imagen de Dani Alves y un texto por su cumpleaños que deja entrever la reconciliación que han vivido y de la que tanto se ha hablado desde que el pasado 25 de marzo el futbolista abandonase la prisión de Brians 2.

"+1 año para volver a empezar. +1 año para reconstruirse. +1 año para convertir lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. +1 año de maduración. Feliz vuelta al sol. Amo-te", ha escrito la modelo junto a una foto del brasileño sonriendo a la cámara y con albornoz.

La felicitación de Joana Sanz a Dani Alves por su cumpleaños | Instagram

No es la primera muestra de amor que Joana ha tenido con Dani desde que saliera de la cárcel pues, aunque durante su encierro no dejó clara su postura, cuando salió subió una foto que se interpretó como una reconciliación: "La suma de uno y uno no son dos si no uno, porque trabajan entre los dos".

Estos últimos meses, la modelo ha estado alejada de los focos e, incluso, de las redes sociales, ya que tomó la decisión de desactivar su perfil de Instagram ante el revuelo mediático causado. Sin embargo, poco a poco su vida ha vuelto a la normalidad, incluido su matrimonio.

Hace justo un año, concretamente en marzo de 2023, Joana Sanz compartió una carta muy personal en la que hablaba sobre cómo se sentía y dejaba entrever que su matrimonio con Alves había llegado a su fin: "Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta (…) Me cuesta aceptar tanto que esa persona pudiese romperme a mí en mil pedazos". Y, abriendo las puertas por completo de su corazón, la modelo sentenció: "Me amo, me respeto y me valoro más a mí misma. Perdonar alivia, me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18 de mayo de 2015". Pero todo parece haber cambiado…