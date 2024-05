Laura Ponte cree que el libro de su padre, José Manuel, no le gustaría a la reina Letizia

Hace unas semanas, José Manuel, padre de Laura Ponte, publicaba sus memorias a los 82 años desvelando situaciones que ha vivido con rostros conocidos de nuestro país como Fraga, Tita Cervera o el rey Juan Carlos. Unas confesiones que han dado mucho que hablar.

Sus hijos, Laura y Jacobo, fueron los encargados de presentar el primer libro de su padre en un acto de lo más emotivo donde también estuvo la madre de Laura Ponte y su hija, Laura Gómez Acebo.

En este libro, Intrigas provincianas y otros entretenimientos, narra sucesos que hasta ahora se desconocían y que han desatado la intriga nacional por conocer un poquito más al padre de la modelo.

En la presentación, Europa Press pudo hablar con Laura y confesaba que cree que el libro de su padre no le gustaría a la reina Letizia: "No sé yo, eh, yo creo que no. Hay cosas que a lo mejor no están tan contentos. Siempre cuenta lo que piensa, siempre ha escrito lo que pensaba".

Eso sí, la modelo y empresaria cree firmemente que aunque no guste el libro a Casa Real no va a molestar a nadie porque son las vivencias de su padre: "Lo hace con mucho sentido del humor, nunca, nunca, de hecho hay que ejercitarlo".