Cómo vestir el portuguese girl style esta primavera sin ir ridícula

¿Te han asaltado en tu feed publicaciones de influencers con looks estrambóticos? ¿Te sorprendes admirando unas combinaciones de colores y estampados que pensabas que estaban pasados de moda? Si te estás planteando tus gustos y tienes seleccionado en el carrito de la compra alguna prenda de ropa con un color o estampado que nunca hubieras dicho que te comprarías, te está invadiendo el portuguese girl style y no lo sabes.

¿Qué es el estilo portuguese girl?

El portuguese girl style es un estilo único que se ha vuelto tendencia en TikTok y ha revolucionado el mundo de la moda con sus combinaciones extravagantes: Apuesta por meclar prendas de intensos colores y atrevidos estampados. Este estilo es un gran cambio de rumbo respecto la tendencia que impera hoy en día.

Colores, Estampados y Texturas: Explosión de Alegría

En las redes sociales es importante tratar de expresar tu personalidad a través de tu estilo, llenando tus looks de alegría, color y texturas vibrantes que llamen la atención, despierten sonrisas y generen likes.

Este estilo opta por una paleta de colores brillantes y audaces como el rosa fucsia, el amarillo limón, el azul eléctrico y el verde esmeralda. Combina diferentes tonalidades en un solo look, creando así impacto visual y rompiendo con las barreras de los looks y estilos clásicos con colores neutros.

Combinar tanto estampados como materiales y texturas es la clave para lucir con éxito este estilo. Flores, rayas, lunares y cuadros junto con seda, lino y algodón. Cualquier prenda es combinable si se sabe equilibrar los patrones para que se complementen entre sí. También se puede añadir un toque de glamour con prendas de terciopelo o satén para conseguir un contraste de texturas.

Accesorios: detalles que marcan la diferencia

Los accesorios son la clave para elevar este look. Este estilo no le tiene miedo a los complementos grandes y llamativos: gafas de pasta cantonas, joyas XL con colores brillantes y accesorios para el pelo en tonos vibrantes. Los bolsos también son una excelente manera de añadir un toque de diversión a tu outfit. Este estilo opta por bolsos coloridos o con estampados divertidos que sean el centro de atención.

Para completar tu look, elige el calzado adecuado. Bailarinas, ugly shoes o zapatillas deportivas son opciones perfectas para mantener la comodidad y el estilo. En cuanto a chaquetas, estas son otro elemento clave para añadir personalidad a tu outfit. Opta por chaquetas acolchadas, de cuero o blazers oversize para un look chic y a la moda que te mantendrá a la temperatura idónea.

En la combinación adecuada está la clave

La forma de poder lucir el portuguese girl style sin parecer ridícula es tener en cuenta cada una de las prendas o accesorios que requiere y si mantener una coherencia de la combinación del outfit. Combinar un jersey y un pantalón estampados y de colores vivos y texturas distintas, con unas zapatillas, una chaqueta, unas gafas de sol y accesorios para el pelo y joyas, son lo que hace de este estilo un estilo único.

Muchas veces no nos atrevemos a cambiar nuestro estilo por miedo a lo que los demás puedan pensar o por temor a no encajar, pero desde que este estilo se está haciendo viral, mucha gente ha aprendido a vestirse libremente y a demostrar que no toda la ropa tiene que ser de colores neutros y aburrida.