¿Sabes cuánto engorda lo que desayunas? Siete desayunos habituales, ordenados de menos a más calorías

El desayuno es la comida más importante del día, dicen, pero, ¿vale todo? La respuesta, obviamente es NO. Hay que pensar que el desayuno no tiene valor por sí mismo, sino que hay que darle un contenido. El caso es que, dentro del amplio abanico de opciones que engullimos a diario, no todas tienen el mismo aporte calórico. Pero quizá es algo en lo que no pensamos muy a menudo. Solemos dedicarnos más a contar a la hora del almuerzo o de la cena. Ordenamos las opciones de menos a más calorías para que las podáis colocar en función de lo que podáis permitiros.

Porridge | cocinatis

Porridge (avena con leche, vaya). Alabados sean los ingleses. Si por algo merecía la pena tenerlos en cuenta no era ni por el Big Ben, ni por la familia real ni por el osito Paddington. La clave está en su desayuno: esas gachas de avena que se mezclan con leche y que crean algo llamado 'porridge'. ¿Mola? Pues mucho. Además, un bol mediano solo aporta unas 200 calorías. La clave está en que, la avena, aunque tiene 387 calorías por cada 100 gramos, es increíblemente densa, así que solemos desayunar unos 30 gramos, lo que nos deja en unas 129, lo que sumado a la leche (entera), nos deja en menos de unas 200 calorías por desayuno.

Tostada con aguacate | World Avocado Organization

Café con leche con tostada con aguacate. Vamos con uno de los desayunos que más auge han ido cogiendo en los últimos años. Vamos a hacer cuentas: por un lado, tenemos el café con leche, que ronda las 70 calorías. A esto hay que sumar las 270 calorías de una rebanada de pan blanco. Solemos ponerle por encima entre 30 y 35 gramos de aguacate. Teniendo en cuenta que aporta 180 calorías por cada 100 gramos tendríamos unas 60. Nos vamos hasta las 400 calorías.

Churros | .Agencias

Café con leche con churros. Salta la sorpresa en la churrería de tu barrio. Resulta que los churros, pese a lo que podamos pensar sobre ellos, no son ese monstruo calórico que amenaza con destruirnos. 100 gramos, o lo que viene a ser media docena, 'solo' tiene 360 calorías. Esto quiere decir que aunque desayunemos media docena de churros y un café con leche, no subiremos de las 440 calorías.

Cruasán | Reuters

Café con cruasán.Vamos con el pack completo: el café con leche ya hemos visto que anda por las 400 calorías (para un tamaño de 100 gramos), mientras que el café con leche suma unas 70. Esto quiere decir que el desayuno favorito de SuperLópez se queda en unas modestas 466 calorías. Modestas para tener en cuenta que estamos hablando de un bollo con mantequilla.

Te ha pasado con el aceite, compi. | Wikipedia

Café con leche con tostada con aceite. Vamos con uno de los desayunos más recomendados por nutricionistas. La clave es, como no, el aceite de oliva como grasa no ya buena, sino buenísima que echarle por encima al pan. Como siempre, vamos a ser realistas con la cantidad de aceite que llevará nuestra tostada. En principio, una cucharada de aceite de oliva anda sobre las 135 calorías, con lo que, uniéndolo al pan y al café con leche hablaríamos de unas 475 calorías.

Tostadas doraditas | Getty

Café con leche con tostada con mantequilla y mermelada. 15 gramos de mantequilla aportan unas 135 calorías. 25 de mermelada unas 65, lo que suma unas 200 calorías. Seguimos con las 270 calorías de pan blanco y las 70 del café con leche. El total son unas nada desdeñables 540 calorías, lo que lo convierte en uno de los desayunos más clásicos y también más calóricos.

Galletas | iStock

Café con leche con galletas. "Hoy no tengo mucha hambre: con unas galletitas bastará". Pues nada de eso. Estamos hablando de que 100 gramos de galletas, lo que viene a ser unas 10 son unas 500 calorías de promedio. Si le sumamos las calorías del café con leche, nos ponemos en unas 570. Casi nada: es el desayuno más calórico de todos los que hemos analizado.