¿Por qué las dietas más famosas excluyen los hidratos de carbono?

Estás en tu restaurante favorito y tu estómago ruge después de una mañana agotadora. Miras el menú del día y ahí está: ese apetecible plato de macarrones con salsa boloñesa o esa riquísima paella valenciana. Llega el camarero para tomar nota y, ¿qué pides? La ensalada de rúcula, queso y nueces. Deliciosa, sí, pero ¿por qué tienes miedo a los hidratos de carbono?

El mismo aporte energético que las proteínas

Vetados de todas las dietas de moda, parece que tomar carbohidratos es un crimen. Todo lo contrario. Son nuestra mayor fuente de energía diaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta equilibrada tiene que incluir entre un 50 y 55% de hidratos diarios como mínimo. Sin ellos, nuestro rendimiento, tanto físico como mental, no es el adecuado. Muchos los eliminan de su alimentación porque piensan que son los culpables de sus ‘michelines’, pero ¿sabías que 1 gramo de carbohidratos aporta la misma cantidad de energía que uno de proteína? 4 calorías, mientras que la grasa suma 9 calorías por gramo. Así que quizá no es el pan lo que hace que engordes.

¿Por qué adelgazamos cuando no tomamos hidratos?

Si has decidido disminuir la cantidad de carbohidratos que tomas al día, aparte de adelgazar porque probablemente estés reduciendo la cantidad total de calorías que ingieres, estarás perdiendo agua, no grasa. Los hidratos pueden llegar a almacenar hasta tres veces su peso en agua, así que no estarás adelgazando sino perdiendo líquidos. Prueba a reducir tu ingesta de grasas no saludables en vez de carbohidratos. No solo perderás peso, además ganarás en salud disminuyendo el riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes…

Los beneficios de tomar carbohidratos

Si dejas de tomar pan, arroz, pasta o patatas estarás renunciando a ciertos nutrientes que son necesarios para el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Aparte de ser nuestro motor energético y el alimento principal de nuestro cerebro, nos aportan fibra, fundamental para la salud de nuestro aparato digestivo. Además, ciertos tipos de este nutriente ayudan a disminuir los niveles de colesterol malo en sangre. Si no consumes hidratos sentirás una sensación continua de cansancio y debilidad, puedes sufrir alteraciones en el sueño y estarás de un humor de perros. Sin carbohidratos los niveles de serotonina en el cerebro disminuyen, provocando esa mala leche tan característica.

¿Cómo los consumo?

Lógicamente todo alimento engorda si se toma sin control. El exceso de calorías que no utilizas, sea de proteínas, lípidos o carbohidratos, se almacena en tu cuerpo aumentando tu peso. El truco está en llevar una dieta equilibrada y hacer algo de ejercicio, no en eliminar un macronutriente de tu alimentación, porque esto solo provoca carencias nutricionales. Como fuente de carbohidratos te recomendamos los alimentos integrales. No aportan menos calorías pero sí suman más nutrientes. Opta por la pasta o el arroz integral y tómalos con especias o salsas sin mantequilla, nata o queso. Elimina ciertos productos que, además de ser fuente de hidratos, también lo son de grasas no saludables como la bollería industrial. Y, recuerda, la fruta también te aporta carbohidratos.