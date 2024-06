Virales por apoyar a su hermana en los partidos de baloncesto… ¡Disfrazados!: "La idea fue de mi padre"

Blanca, de 14 años, juega en un equipo de baloncesto de Zaragoza y, cada fin de semana, sus tres hermanos van a animarla a los partidos. Sin embargo, no todo es tan normal como parece, porque van vestidos de ornitorrincos, Spiderman o de Hombres de negro, algo que ya se ha hecho viral en redes.

Eso sí, siempre llevan la camiseta de su hermana porque son su mayor club de fans. Inventar un disfraz para cada fin de semana no es tan fácil como parece, eso sí. Pero se lo toman tan en serio, que incluso se han cortado el pelo para comprometerse con el papel.

Su hermana al principio pasaba vergüenza, pero ahora hasta se une a sus bailes y ha optado por seguirles el juego. Esto, que comenzó como una broma, se ha convertido en toda una revolución en redes sociales.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Blanca y sus tres hermanos. Ella nos ha confesado que los que más le han gustado son el de vikingo y el de Reyes Magos, pero eso sí, se ha avergonzado en general de todos.

Y es que ella nunca sabe de qué van a ir disfrazados, pero ya se ha convertido en una tradición y le decepcionaría que dejaran de hacerlo.

La primera vez sí sabía que iban a vestirse, pero a partir de ahí no. "Hablan en código cuando están conmigo y no me entero de nada", ha dicho. La idea se las dio precisamente el padre, y todo empezó con él diciendo que no se atrevían.