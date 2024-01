Los últimos mensajes de Ivo que podrían dar un giro a la investigación tras 11 días desaparecido

Los mensajes encontrados en el móvil de Ivo, el joven que desapareció hace 11 días en el mar Menor después de que la canoa con la que navegaba con dos amigos naufragara, podrían dar un giro a la investigación del caso.

En la conversación que ha salido a la luz y que hemos visto en exlusiva, el joven de 16 años bromeaba con la hermana de José David, uno de los amigos rescatados que ha hablado en directo en 'Y ahora Sonsoles'.

Ivo aún no estaba en casa, eran las once de la noche, pero cuando la joven le preguntó si estaba en la calle, él le respondió que no. A la una de la madrugada, además, el desaparecido le envió su ubicación desde la plaza de los Espejos.

Estos mensajes y los nuevos datos de los que disponen los investigadores podrían dar un giro a la desaparición, y es que el diario El Español ha publicado unos mensajes que serán claves en su búsqueda.

Se trata de una conversación entre Ivo y uno de los rescatados que pone en cuestión el motivo por el que los jóvenes se adentraron en el mar. "Intenta salir que tenemos que hacer cosas", fue uno de los mensajes del amigo del desaparecido.

Además, los investigadores han descubierto que el desaparecido mandó su ubicación a una amiga desde el mar, a 300 metros de la costa, entre el muelle deportivo y el club náutico de Los Alcázares.

Esta zona ya ha sido rastreada por los Geas de la Guardia Civil, sin ningún resultado.

Las contradicciones en la desaparición de Ivo

Las contradicciones de las versiones de todos los implicados en el caso de la desaparición de Ivo son cada vez más.

José David, el otro menor que iba con él en la canoa, aseguró que fue el joven quien los incitó a entrar en el mar con la canoa. La madre del desaparecido, sin embargo, lo ve poco probable porque, asegura, le tenía miedo al agua.

En cuanto al motivo por el que entraron en el mar, el padre de José David asegura que fue una "cosa de críos", pero el mensaje extraído del móvil de Ivo solo especifica que fueron a "hacer cosas".

Además, Francisco Javier y José David dijeron primero que la canoa no era robada, pero la Guardia Civil ha demostrado que sí. Y una vez naufragó, las respuestas acerca de lo que vieron o no sus amigos difieren.