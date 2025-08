Tom Holland anuncia un nuevo descanso de la actuación en 2027, ¿coincidiendo con su boda con Zendaya?

Tom Holland es uno de los actores más populares de su generación y uno de los más cotizados por Hollywood. Por ello protagonizará junto a Matt Damon y un reparto lleno de estrellas La Odisea, de Christopher Nolan, en el que ha definido que es "el trabajo de su vida".

Ahora, acaba de comenzar el rodaje de SpiderMan: Brand New Day y probablemente también le veamos en Avengers: Doomsday. Todas estas películas las estrenará en 2026, por lo que será un año lleno de compromisos, entrevistas, alfombras rojas y mucho desgaste.

Por tanto, no es de extrañar que Holland haya anunciado que se tomará de nuevo un descanso de la actuación. Un breve retiro que no es nuevo para el intérprete, pues lleva desde 2021 asegurando que quiere formar una familia y, que cuando eso ocurra, "desaparecerá de la faz de la Tierra".

Tom Holland en Wentworth Golf Club en Virginia Water, Surrey | Cordon Press

Así, en su última entrevista con GQ UK, la estrella de cine ha asegurado que se siente "muy afortunado de estar en un punto de mi carrera en el que puedo tomarme un descanso, reiniciarme y volver con energía".

"No puedes estar en todas las películas, y no puedes dar lo mejor de ti cuando estás agotado", declaró. "Lo que he aprendido es que es importante poner límites, ser consciente del exceso de trabajo. El año que viene tendré un poco de trabajo, y probablemente me tomaré un poco más de tiempo libre en 2027. Ya veremos".

Estas declaraciones han sido muy comentadas debido a que su boda con Zendaya es un hecho, tal y como comentó el estilista de la actriz, y 2027 aparece como un año propicio para su celebración.

Tom Holland y Zendaya en el estreno de SpiderMan: No Way Home | Getty

Tom Holland, sobre ser el nuevo James Bond

El actor, que acaba de regresar de un descanso de más de dos años después de su papel en The Crowded Room, la serie que le degastó profundamente, tiene por delante varios estrenos más allá de La Odisea y SpiderMan 4. También estará en American Speed junto a Austin Butler.

De hecho, puede que sus papeles como Telémaco y Peter Parker no sean los únicos en el que le veamos, ya que es uno de los nombres que más suenan para ser el nuevo James Bond.

Aunque sobre los rumores, Holland ha sido tajante en una charla con Gordon Ramsay: "Mira, hay especulaciones ahora mismo. Las mantendremos al mínimo por ahora. Algún día volveremos a hablar".