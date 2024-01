Tres jóvenes naufragan en el mar Menor cuando navegaban en una canoa: uno de ellos sigue desaparecido

Un joven de 15 años y dos amigos han naufragado después de robar una embarcación y adentrarse en las aguas del mar Menor (Murcia). Estaban navegando cuando se les perdió la pista.

Fue a las dos y media de la madrugada cuando un vecino de Los Alcázares alertó a los servicios de emergencia. Aseguró que había escuchado gritos de socorro procedentes del mar y, enseguida, comenzó una batida de búsqueda.

En primer lugar localizaron una canoa de poliéster volcada y, posteriormente, a dos chicos flotando en el agua con síntomas de hipotermia.

Ellos eran los dos amigos del menor desaparecido, de 16 y 22 años, que fueron trasladados al hospital ya que llevaban dos horas a la deriva. Están bien y ya han sido dados de alta.

Del tercer integrante, sin embargo, no se sabe nada y de momento han localizado un chaleco, una chancla y un mechero que podrían pertenecerle.

Los servicios de emergencia lo buscan a contrarreloj, pero el tiempo corre en contra de la vida del menor.

Francisco Cabañero, el sargento jefe del GEAS de Murcia ha asegurado que siempre hay esperanza, pero si está debajo del agua no se espera que siga con vida.

En cuanto a las dificultades que se están encontrado, ha explicado que hay una gran extensión de terreno para buscar, además que el punto donde pudo ocurrir nunca es exacto.

Todavía no saben qué ha podido ocurrir pues el mar Menor es bastante tranquilo y tiene poca profundidad, pero el agua está fría. "No sabemos si no sabía nadar", ha dicho.