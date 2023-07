Tamara Falcó, una clienta difícil: 'Sophie et Voilà' no ha sido la única marca afectada por sus exigencias

Tamara Falcó aseguró después de su ruptura con 'Sophie et voilà' a poco tiempo de su boda que no se consideraba una clienta difícil, pero en 'Y ahora Sonsoles' hemos podido saber en exclusiva que esta firma no ha sido la única afectada por las exigencias de la marquesa.

La joven es propietaria de un piso en Puerta del Hierro, y confió la reforma y la decoración a unas amigas con las que ya había colaborado en más ocasiones.

Sin embargo, ellas ya no trabajan con la marquesa y el motivo son las prisas de la marquesa de Griñón. Cuando vieron el piso, Tamara Falcó les explicó que lo necesitaba listo cuanto antes, pero las diseñadoras le dijeron que necesitaban tiempo para hacerlo bien.

La marquesa nunca volvió a hablar con ellas y ahora es otra firma la que se está ocupando de la reforma.

También las exigencias de Tamara Falcó provocaron que se quedara sin vestido a apenas dos meses de su boda, lo que ha hecho del camino a la celebración un drama.

La marca 'Sophie et voilà' anunció que no iba a seguir confeccionando su vestido, por lo que tuvo que recurrir a Carolina Herrera y volar de urgencia a Nueva York. Finalmente, y por suerte, todo salió bien.