María José Besora se emociona al recordar a su ex fallecido: "Me hizo un regalo de no querer que yo sufriera eso siendo pareja"

María José Besora se ha tenido que enfrentar a varios momentos duros en su vida que la han marcado para siempre.

En 1998 se proclamó Miss España aunque la acusaron de tongo, luego, una fotografía difundida en redes hizo que se crease un bulo sobre una supuesta relación con un político y por si esto fuese poco, también tuvo que hacer frente a la muerte de su ex, Humberto Gutiérrez.

El modelo que también era míster fallecía a los 38 años en un trágico accidente de tráfico. María José lo recuerda como un duro golpe en su vida porque a pesar de que ya no eran pareja ella le guardaba mucho cariño.

"Yo he tenido dos amores en mi vida y Humberto... No sabría decir. Yo creo que Humberto ha sido el amor de mi vida", se sincera y añade que el cántabro era "algo brutal". "Yo creo que no lo hubiera superado si hubiéramos sido pareja", termina la modelo.