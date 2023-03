Shakira se abre al mundo con su exposición en el museo de los Grammy mientras Clara Chía cierra sus redes

Todo el mundo sabe que Shakira es una artista de los pies a la cabeza. Su música suena alrededor de todo el mundo. Por eso, este regalo se convertirá en cita obligada para sus fans.

Su figura cuenta con una exposición única en el Museo de los Grammy, que ya ha abierto sus puertas y, a pesar del huracán mediático que le rodea, no hay ni una sola alusión a Gerard Piqué o a sus problemas con Hacienda.

En este museo se pueden apreciar todo tipo de objetos. Un gran despliegue que va desde manuscritos de algunas de sus canciones o su característica guitarra recubierta de cristales Swarowski. En ella se valora la trayectoria de unas de las mejores artistas de los últimos tiempos y que le acerca un poco más al país que, en menos de un mes, prevé que se convierta en su nuevo hogar.

Según pudo avanzar nuestra colaboradora, Lorena Vázquez: “Esta fecha del 1 de abril viene dada por la posibilidad de que Shakira utilizara el spring break de las vacaciones de Miami porque así sus hijos se podrían incorporar al colegio”.

A pesar de todo, Lorena Vázquez ha contado que el futbolista aún no ha recibido notificación alguna de que vaya a irse en esa fecha, por lo que aún no tiene constancia de si se irá o no.

Ahora Shakira y Piqué siguen caminos muy distintos. El futbolista está enamorado de Clara Chía, que tiene más relevancia desde que Shakira tiene intenciones de dejar nuestro país. Hace un tiempo, Clara Chía ponía fin a sus redes sociales ante el aluvión de críticas recibidas por su relación con Piqué. Sin embargo, ahora regresa y lo hace con un perfil privado.

Muchos piensan, sin embargo, que sería bueno que dejara sus perfiles abiertos ya que cumple con los requisitos para convertirse en una nueva influencer y así, sacar provecho del terremoto que ha sacudido su vida. ¿Llegará el día que lo habrá para el resto del mundo?